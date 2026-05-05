UniCredit Aktie
Marktkap. 93,72 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 81 auf 82,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Bank verzeichne solide operative Trends, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Es öffneten sich mehrere Wachstumsfronten. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
82,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,70 €
|Abst. Kursziel*:
16,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,06%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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