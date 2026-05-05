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Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

14:26 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
71,00 EUR 3,46 EUR 5,12%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 81 auf 82,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Bank verzeichne solide operative Trends, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Es öffneten sich mehrere Wachstumsfronten. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
82,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,70 €		 Abst. Kursziel*:
16,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,06%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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