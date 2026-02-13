DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
UniCredit Aktie

72,32 EUR +0,96 EUR +1,35 %
65,97 CHF +0,88 CHF +1,35 %
Marktkap. 111,11 Mrd. EUR

KGV 10,29
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

UniCredit Hold

11:31 Uhr
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
72,32 EUR 0,96 EUR 1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Über die Hügel und weit weg" - so betitelte Analyst Giovanni Razzoli in Anlehnung an ein englisches Volkslied die Kursreaktion auf die Ziele der Italiener bis 2030. Auch die Ausschüttungspolitik sei bereits eingepreist, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Hold

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,48 €		 Abst. Kursziel*:
6,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,47%
Analyst Name:
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

11:31 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
13.02.26 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

