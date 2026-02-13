UniCredit Aktie
Marktkap. 111,11 Mrd. EURKGV 10,29
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Über die Hügel und weit weg" - so betitelte Analyst Giovanni Razzoli in Anlehnung an ein englisches Volkslied die Kursreaktion auf die Ziele der Italiener bis 2030. Auch die Ausschüttungspolitik sei bereits eingepreist, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UniCredit Hold
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,48 €
|Abst. Kursziel*:
6,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
72,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,47%
|
Analyst Name:
Giovanni Razzoli
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
