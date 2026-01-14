DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.571 +0,9%Top 10 Crypto 8,8760 +0,4%Nas 23.264 +1,0%Bitcoin 59.205 -0,7%Euro 1,1911 +0,8%Öl 69,36 +1,9%Gold 5.053 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
SAP-Aktie unter der Lupe: Wenn die KI-Euphorie der Realität weicht SAP-Aktie unter der Lupe: Wenn die KI-Euphorie der Realität weicht
Neues Rekordhoch vor den Zahlen: Anleger bei Siemens Energy-Aktie vor dem nächsten Härtetest bereits im Bullenlager Neues Rekordhoch vor den Zahlen: Anleger bei Siemens Energy-Aktie vor dem nächsten Härtetest bereits im Bullenlager
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UniCredit Aktie

Kaufen
Verkaufen
UniCredit Aktien-Sparplan
78,83 EUR +4,55 EUR +6,13 %
STU
78,75 EUR +4,74 EUR +6,40 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 115,17 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DJV6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0005239360

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNCFF

DZ BANK

UniCredit Kaufen

18:21 Uhr
UniCredit Kaufen
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
78,83 EUR 4,55 EUR 6,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Unicredit nach Zahlen für 2025 und der Ankündigung massiver Kapitalrückführungen an die Aktionäre von 76 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäftszahlen des vierten Quartals seien durch verschiedene Sonderfaktoren verzerrt, spannender seien die Ziele fu?r die Jahre 2028 und 2030, die sehr ambitioniert erschienen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei aber positiv, dass sich die Bank nicht auf den erreichten Erfolgen ausruhe./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Kaufen

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
78,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
78,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

18:21 UniCredit Kaufen DZ BANK
12:36 UniCredit Overweight Barclays Capital
10:36 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
04.12.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

dpa-afx Ausschüttungspläne Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
dpa-afx UniCredit-Aktie fester: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Unicredit, Grenke, Renk Group und Aurubis.
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Gewinne
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen