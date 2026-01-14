DZ BANK

UniCredit Kaufen

18:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Unicredit nach Zahlen für 2025 und der Ankündigung massiver Kapitalrückführungen an die Aktionäre von 76 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäftszahlen des vierten Quartals seien durch verschiedene Sonderfaktoren verzerrt, spannender seien die Ziele fu?r die Jahre 2028 und 2030, die sehr ambitioniert erschienen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei aber positiv, dass sich die Bank nicht auf den erreichten Erfolgen ausruhe./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

