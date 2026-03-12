Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32,33 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein solides Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Zudem sollte die robuste Auftragsentwicklung in Nordamerika im laufenden Quartal angehalten und damit den Trend in Europa gespiegelt haben. Hierzulande sehe er das Restrukturierungsprogramm dem Zeitplan voraus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,55 €
|Abst. Kursziel*:
17,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
