Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Daimler Truck Aktie

43,38 EUR -0,18 EUR -0,41 %
STU
Marktkap. 32,33 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Deutsche Bank AG

11:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein solides Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Zudem sollte die robuste Auftragsentwicklung in Nordamerika im laufenden Quartal angehalten und damit den Trend in Europa gespiegelt haben. Hierzulande sehe er das Restrukturierungsprogramm dem Zeitplan voraus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,55 €		 Abst. Kursziel*:
17,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

11:46 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
10:46 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09:31 Daimler Truck Buy Warburg Research
08:01 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
