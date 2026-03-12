Deutsche Bank AG

Daimler Truck Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein solides Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Zudem sollte die robuste Auftragsentwicklung in Nordamerika im laufenden Quartal angehalten und damit den Trend in Europa gespiegelt haben. Hierzulande sehe er das Restrukturierungsprogramm dem Zeitplan voraus./gl/ag

