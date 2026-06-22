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Danone Aktie

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Bernstein Research

Danone Outperform

08:16 Uhr
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
68,08 EUR 0,38 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Outperform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
67,86 €		 Abst. Kursziel*:
35,57%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
68,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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