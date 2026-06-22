Danone Aktie
Marktkap. 42,77 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Outperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
67,86 €
|Abst. Kursziel*:
35,57%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
68,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|10.06.26
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