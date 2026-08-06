Fraport Aktie
Marktkap. 6,25 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 71 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die ersten Signale vom Terminal 3 in Frankfurt seien ermutigend, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag nach Quartalszahlen. Insgesamt überschatte die schleppende Erholung am Heimat-Airport aber das Bild./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Equal Weight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
66,80 €
|Abst. Kursziel*:
1,80%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
67,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,27%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|14:51
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|11:36
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|11:36
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|14:51
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|21.07.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research