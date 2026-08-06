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Fraport Aktie

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67,15 EUR +0,25 EUR +0,37 %
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Marktkap. 6,25 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
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WKN 577330

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Barclays Capital

Fraport Equal Weight

14:51 Uhr
Fraport Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
67,15 EUR 0,25 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 71 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die ersten Signale vom Terminal 3 in Frankfurt seien ermutigend, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag nach Quartalszahlen. Insgesamt überschatte die schleppende Erholung am Heimat-Airport aber das Bild./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Equal Weight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
66,80 €		 Abst. Kursziel*:
1,80%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
67,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,27%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:51 Fraport Equal Weight Barclays Capital
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EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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