Bilfinger Aktie
Marktkap. 2,12 Mrd. EURKGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
AI Analyse
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 102 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zweite Gewinnwarnung 2026 werfe Fragen nach der Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs auf, schrieb Olivier Calvet am Samstag. Eine Margenerholung in Deutschland sei entscheidend in den kommenden zwölf Monaten. Zunächst kappte Calvet neben seinen Schätzungen auch den Bewertungsmaßstab./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Buy
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,55 €
|Abst. Kursziel*:
25,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,57%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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