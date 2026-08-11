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AI Analyse

UBS AG

Bilfinger SE Neutral

12:26 Uhr
Bilfinger SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) hätten die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Margenausblick des Baudienstleisters auf das Gesamtjahr 2026 habe sich jedoch eingetrübt./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Neutral

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
75,20 €		 Abst. Kursziel*:
42,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,69%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.07.26 Bilfinger Neutral UBS AG
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15.05.26 Bilfinger Neutral UBS AG
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