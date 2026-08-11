Douglas Aktie
Marktkap. 880,92 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
AI Analyse
Douglas Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Adam Cochrane in einer ersten Einschätzung am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zentrale Botschaft sei, dass sich die Absatzmärkte in einem schwierigen Zustand befinden, und dass die Parfümeriekette die Strategie an die Bedingungen anpasse./bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Hold
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,95 €
|Abst. Kursziel*:
13,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,08%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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