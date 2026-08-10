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Hypoport Aktie

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84,20 EUR +0,60 EUR +0,72 %
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Hypoport SE Buy

13:21 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
84,20 EUR 0,60 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters hätten wenig Überraschungen enthalten, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
153,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,00 €		 Abst. Kursziel*:
82,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,71%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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dpa-afx Finanzdienstleister Hypoport bestätigt Jahresziele für 2026
EQS Group EQS-News: Hypoport delivers solid gross profit growth and marked EBIT increase in first half of 2026
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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