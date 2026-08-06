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WKN WCH888

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Symbol WKCMF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

13:46 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 92,60 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und dem neuen Ausblick des Chemiekonzerns habe er seine operative Ergebnisschätzung (reported Ebitda) für 2026 um fünf Prozent erhöht, schrieb Tristan Lamotte in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Damit sieht er sich nun über der entsprechenden Konsensprognose./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
92,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
95,50 €		 Abst. Kursziel*:
-3,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
96,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,54%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:46 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
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