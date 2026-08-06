Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

13:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 92,60 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und dem neuen Ausblick des Chemiekonzerns habe er seine operative Ergebnisschätzung (reported Ebitda) für 2026 um fünf Prozent erhöht, schrieb Tristan Lamotte in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Damit sieht er sich nun über der entsprechenden Konsensprognose./gl/bek

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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie