WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,62 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
AI Analyse
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 92,60 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und dem neuen Ausblick des Chemiekonzerns habe er seine operative Ergebnisschätzung (reported Ebitda) für 2026 um fünf Prozent erhöht, schrieb Tristan Lamotte in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Damit sieht er sich nun über der entsprechenden Konsensprognose./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
92,60 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
95,50 €
|Abst. Kursziel*:
-3,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
96,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,54%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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