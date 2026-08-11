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AI Analyse

Warburg Research

GFT SE Buy

10:26 Uhr
GFT SE Buy
Aktie in diesem Artikel
GFT SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe dank einer guten Kostendisziplin starke Ergebniszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung sei solide ausgefallen. Der um 18 Prozent gestiegene Auftragsbestand biete eine solide Basis für weiteres Wachstum./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GFT Buy

Unternehmen:
GFT SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,35 €		 Abst. Kursziel*:
49,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,79%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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