Deutsche Bank AG

NORMA Group SE Hold

13:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autozulieferers lägen über den Erwartungen, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Norma bestätigt, das Unternehmen rechne aber mit einem Umsatzwachstum in Richtung des unteren Endes der Zielspanne./gl/bek

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group