NORMA Group Aktie
Marktkap. 599,01 Mio. EURDiv. Rendite 0,96%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
AI Analyse
NORMA Group SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autozulieferers lägen über den Erwartungen, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Norma bestätigt, das Unternehmen rechne aber mit einem Umsatzwachstum in Richtung des unteren Endes der Zielspanne./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Hold
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,18 €
|Abst. Kursziel*:
-6,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,62%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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