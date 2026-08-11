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AI Analyse

Deutsche Bank AG

NORMA Group SE Hold

13:31 Uhr
NORMA Group SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autozulieferers lägen über den Erwartungen, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Norma bestätigt, das Unternehmen rechne aber mit einem Umsatzwachstum in Richtung des unteren Endes der Zielspanne./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Hold

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,18 €		 Abst. Kursziel*:
-6,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,62%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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