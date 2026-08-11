Medios Aktie
Marktkap. 270,05 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
AI Analyse
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die geplante Mehrheitsübernahme der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) - eines Anbieters pharmazeutischer Wirk-, Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden in Deutschland - stärke die Plattform des Spezialpharma-Unternehmens für patientenspezifische Therapien, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Diese bleibe im Fokus der Wachstumsstrategie von Medios./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,28 €
|Abst. Kursziel*:
59,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,17%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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