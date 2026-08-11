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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Medios Buy

13:21 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
Medios AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die geplante Mehrheitsübernahme der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) - eines Anbieters pharmazeutischer Wirk-, Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden in Deutschland - stärke die Plattform des Spezialpharma-Unternehmens für patientenspezifische Therapien, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Diese bleibe im Fokus der Wachstumsstrategie von Medios./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,28 €		 Abst. Kursziel*:
59,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,17%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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29.07.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
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