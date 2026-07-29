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Warburg Research

Medios Buy

14:41 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Medios von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Yannik Siering verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die gesenkten Jahresziele des Pharmaunternehmens aufgrund von Preisdruck und regulatorischem Gegenwind. Die versprochene Ausweitung der Marge verschiebe sich auf das Jahr 2027./ck/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,88 €		 Abst. Kursziel*:
83,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,15%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:41 Medios Buy Warburg Research
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29.07.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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