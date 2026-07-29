Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 114,42 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 7 auf 7,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Zahlen der Bank habe er seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn für 2027 um drei Prozent erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,25 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
6,41 €
|Abst. Kursziel*:
13,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
6,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,64%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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