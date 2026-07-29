RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

15:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 7 auf 7,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Zahlen der Bank habe er seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn für 2027 um drei Prozent erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mf/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:45 / EDT

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