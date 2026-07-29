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Intesa Sanpaolo Aktie

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6,49 EUR +0,09 EUR +1,37 %
STU
6,04 CHF +0,01 CHF +0,08 %
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Intesa Sanpaolo jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 114,42 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
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WKN 850605

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ISIN IT0000072618

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Symbol IITSF

RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

15:46 Uhr
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6,49 EUR 0,09 EUR 1,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 7 auf 7,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Zahlen der Bank habe er seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn für 2027 um drei Prozent erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mf/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,25 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
6,41 €		 Abst. Kursziel*:
13,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
6,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,64%
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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