BMW Aktie
Marktkap. 39,7 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BMW von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 75 auf 65 Euro gesenkt. Das zweite Quartal sei zwar besser als befu?rchtet ausgefallen, schrieb Michael Punzet in einer Einschätzung am Freitag. Kurzfristig aber sei nicht mit einer spürbaren Besserung der Lage in China zu rechnen. Bis zum Kapitalmarkttag Ende September rechnet Punzet nicht mit nennenswert positiven Impulsen fu?r den Aktienkurs./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Halten
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
60,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
59,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|08:46
|BMW Halten
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|30.07.26
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|30.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
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|30.07.26
|BMW Hold
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|08:46
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:46
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets