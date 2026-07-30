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BMW Aktie

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BMW Aktien-Sparplan
59,76 EUR -0,78 EUR -1,29 %
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BMW jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 39,7 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
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Symbol BAMXF

DZ BANK

BMW Halten

08:46 Uhr
BMW Halten
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
59,76 EUR -0,78 EUR -1,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BMW von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 75 auf 65 Euro gesenkt. Das zweite Quartal sei zwar besser als befu?rchtet ausgefallen, schrieb Michael Punzet in einer Einschätzung am Freitag. Kurzfristig aber sei nicht mit einer spürbaren Besserung der Lage in China zu rechnen. Bis zum Kapitalmarkttag Ende September rechnet Punzet nicht mit nennenswert positiven Impulsen fu?r den Aktienkurs./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Halten

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
60,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
59,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 BMW Halten DZ BANK
30.07.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
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