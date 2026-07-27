Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 42,01 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zum Geschäftsjahresausblick 2025/26 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,70 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig verwies in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem auf die wegen des im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Geschäfts gesenkte Jahresumsatzprognose. Sie hob allerdings auch den "sehr starken Auftragsbestand" des Medizintechnikkonzerns hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,70 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
37,04 €
|Abst. Kursziel*:
23,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
37,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,51%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|09:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG