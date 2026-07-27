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Bernstein Research

Siemens Healthineers Outperform

09:26 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zum Geschäftsjahresausblick 2025/26 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,70 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig verwies in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem auf die wegen des im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Geschäfts gesenkte Jahresumsatzprognose. Sie hob allerdings auch den "sehr starken Auftragsbestand" des Medizintechnikkonzerns hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,70 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
37,04 €		 Abst. Kursziel*:
23,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
37,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,51%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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