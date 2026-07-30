Microsoft Aktie
Marktkap. 2,52 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 595 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe erstklassige Kennziffern vorgelegt, lobte Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Kaufen
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
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$ 456,53
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 462,38
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 564,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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