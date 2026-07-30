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DZ BANK

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17:36 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 595 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe erstklassige Kennziffern vorgelegt, lobte Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Kaufen

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Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

17:36 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.07.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Microsoft Buy UBS AG
21.07.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
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