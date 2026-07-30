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Schneider Electric Aktie

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293,20 EUR +8,70 EUR +3,06 %
STU
272,14 CHF +9,11 CHF +3,46 %
BRX
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Schneider Electric jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 144,79 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN wurde kopiert
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WKN 860180

ISIN wurde kopiert
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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

UBS AG

Schneider Electric Buy

14:41 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
293,20 EUR 8,70 EUR 3,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer angehobenen Jahresprognose von 310 auf 335 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Ergebnisse festigen die Position des Unternehmens als leistungsstarker Akteur in der Branche entscheidend./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
293,90 €		 Abst. Kursziel*:
13,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
293,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
326,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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