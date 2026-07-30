Schneider Electric Aktie
Marktkap. 144,79 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer angehobenen Jahresprognose von 310 auf 335 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Ergebnisse festigen die Position des Unternehmens als leistungsstarker Akteur in der Branche entscheidend./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
293,90 €
|Abst. Kursziel*:
13,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
293,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
326,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.