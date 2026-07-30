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Symbol AIXXF

DZ BANK

AIXTRON SE Halten

14:36 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
37,70 EUR 2,48 EUR 7,04%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Aixtron von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten eine anhaltende Kluft zwischen der dynamischen Nachfrage im Bereich Optoelektronik und der Delle bei der Leistungselektronik verdeutlicht, schrieb Armin Kremser am Freitag im Nachgang des Berichts. Treiber des Rekord-Auftragseingangs sei der anhaltende Boom beim Ausbau der KI-Rechenzentren. Die Bewertung reflektiere die positiven Aussichten bereits./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Halten

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
37,64 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
37,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

14:11 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
14:06 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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