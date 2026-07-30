AIXTRON Aktie
Marktkap. 4,08 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Aixtron von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten eine anhaltende Kluft zwischen der dynamischen Nachfrage im Bereich Optoelektronik und der Delle bei der Leistungselektronik verdeutlicht, schrieb Armin Kremser am Freitag im Nachgang des Berichts. Treiber des Rekord-Auftragseingangs sei der anhaltende Boom beim Ausbau der KI-Rechenzentren. Die Bewertung reflektiere die positiven Aussichten bereits./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Halten
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
37,64 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
37,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
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