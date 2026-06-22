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AIXTRON Aktie

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AIXTRON Aktien-Sparplan
57,12 EUR -3,22 EUR -5,34 %
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Marktkap. 7,32 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
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Symbol AIXXF

Warburg Research

AIXTRON SE Hold

10:41 Uhr
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
57,12 EUR -3,22 EUR -5,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron nach einer Investorenveranstaltung von 23,50 auf 56,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des starken Umsatzwachstums dürfte der Halbleiterindustrie-Zulieferer bis zum Geschäftsjahr 2028 eine Ebit-Marge von 30 Prozent erreichen, verglichen mit der Konsensprognose von 27 Prozent, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings ließen die deutlichen Kursgewinne der vergangenen Monate nur begrenzten Spielraum für eine Neubewertung./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
56,66 €		 Abst. Kursziel*:
-1,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

10:41 AIXTRON Hold Warburg Research
19.06.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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