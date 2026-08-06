Kontron Aktie
Marktkap. 1,32 Mrd. EURKGV 9,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Symbol KTRNF
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei für den Spezialisten des "Internets der Dinge" (IoT) durchwachsen gewesen, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Er rechnet aber weiterhin mit einem Aufschwung 2027 und sieht die mittelfristige Anlagestory unverändert positiv./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kontron AG
Zusammenfassung: Kontron Buy
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,30 €
|Abst. Kursziel*:
33,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,90%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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