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McDonalds Aktie

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Marktkap. 153,04 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
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AI Analyse

UBS AG

McDonalds Buy

18:06 Uhr
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
216,30 EUR -0,80 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor einer Investorenveranstaltung der Restaurantkette von 340 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dennis Geiger sieht den Fokus in einer am Montag vorliegenden Studie auf dem Strategiepaket "Next" zur Leistungssteigerung. Sein Kursziel reduzierte er wegen der derzeit unter Druck stehenden Sektorbewertungen und den Herausforderungen beim Absatz auf dem US-Heimatmarkt./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Buy

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 247,66		 Abst. Kursziel*:
29,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 247,85		 Abst. Kursziel aktuell:
29,11%
Analyst Name:
Dennis Geiger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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