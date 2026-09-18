McDonalds Aktie
Marktkap. 153,04 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
AI Analyse
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor einer Investorenveranstaltung der Restaurantkette von 340 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dennis Geiger sieht den Fokus in einer am Montag vorliegenden Studie auf dem Strategiepaket "Next" zur Leistungssteigerung. Sein Kursziel reduzierte er wegen der derzeit unter Druck stehenden Sektorbewertungen und den Herausforderungen beim Absatz auf dem US-Heimatmarkt./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Buy
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 247,66
|Abst. Kursziel*:
29,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 247,85
|Abst. Kursziel aktuell:
29,11%
|
Analyst Name:
Dennis Geiger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 318,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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