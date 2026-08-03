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McDonalds Aktie

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RBC Capital Markets

McDonalds Sector Perform

15:06 Uhr
McDonalds Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
234,20 EUR 2,90 EUR 1,25%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Schnellrestaurant-Kette auf gleicher Fläche habe vor dem Hintergrund eines verfehlten Netto-Neukundenwachstums leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Logan Reich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis habe unterdessen den Erwartungen entsprochen. Der Gewinn je Aktie sei wegen eines geringeren Steuersatzes besser als prognostiziert ausgefallen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 265,23		 Abst. Kursziel*:
14,99%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 267,43		 Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
Analyst Name:
Logan Reich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 328,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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