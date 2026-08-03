McDonalds Aktie
Marktkap. 167,11 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Schnellrestaurant-Kette auf gleicher Fläche habe vor dem Hintergrund eines verfehlten Netto-Neukundenwachstums leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Logan Reich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis habe unterdessen den Erwartungen entsprochen. Der Gewinn je Aktie sei wegen eines geringeren Steuersatzes besser als prognostiziert ausgefallen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 265,23
|Abst. Kursziel*:
14,99%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 267,43
|Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
|
Analyst Name:
Logan Reich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 328,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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