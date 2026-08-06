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Warburg Research

MTU Aero Engines Hold

04.08.26
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
375,00 EUR 3,70 EUR 1,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 319 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Triebwerkherstellers hätten sowohl seine Annahmen als auch die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Wartung und Reparatur geschuldet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
364,60 €		 Abst. Kursziel*:
-4,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
375,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,67%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
391,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

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05.08.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
04.08.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
30.07.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
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