Gerresheimer Aktie
Marktkap. 951,23 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 22 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz der jüngst angekündigten Verkäufe von Geschäftseinheiten sei er vorsichtig gestimmt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verkäufe dürften zwar die erhöhte Verschuldung des Herstellers von Spezialverpackungen senken. Das werde gleichwohl von der anhaltenden Unsicherheit rund um Untersuchungen der Finanzaufsicht Bafin überlagert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Hold
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,02 €
|Abst. Kursziel*:
-3,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,70%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|10:26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|10:26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)