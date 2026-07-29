Gerresheimer Aktie
Marktkap. 916,69 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor sowie von Primary Packaging Plastics sei wichtig für die Restrukturierung des Herstellers von Verpackungen für die Pharma- und die Kosmetikindutrie, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Sell
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
12,90 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
27,60 €
|Abst. Kursziel*:
-53,26%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
27,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-53,63%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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