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Symbol GRRMF

UBS AG

Gerresheimer Sell

14:01 Uhr
Gerresheimer Sell
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor sowie von Primary Packaging Plastics sei wichtig für die Restrukturierung des Herstellers von Verpackungen für die Pharma- und die Kosmetikindutrie, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Sell

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
27,60 €		 Abst. Kursziel*:
-53,26%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
27,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-53,63%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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