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Eni Aktie

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Marktkap. 62,5 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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UBS AG

Eni Buy

14:36 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,78 EUR 0,46 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe auch im zweiten Quartal stark Zahlen abgeliefert, schrieb Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,69 €		 Abst. Kursziel*:
18,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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