Eni Aktie
Marktkap. 62,5 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe auch im zweiten Quartal stark Zahlen abgeliefert, schrieb Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,69 €
|Abst. Kursziel*:
18,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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