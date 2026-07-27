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London Stock Exchange (LSE) Aktie

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102,05 EUR -3,30 EUR -3,13 %
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93,30 CHF -6,34 CHF -6,36 %
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Marktkap. 51,91 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
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Symbol LDNXF

RBC Capital Markets

London Stock Exchange (LSE) Outperform

15:46 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Outperform
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
102,05 EUR -3,30 EUR -3,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe beim operativen Gewinn (Ebitda) im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick für die Margen angehoben./rob/mf/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
136,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
105,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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