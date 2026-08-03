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London Stock Exchange (LSE) Aktie

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Marktkap. 47,72 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
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Symbol LDNXF

UBS AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

13:31 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
100,55 EUR 1,65 EUR 1,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Analyst Michael Werner kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den europäischen Börsenbetreibern die Handelsvolumina im Monat Juli. Dabei hob er vor allem das starke Handelsvolumen bei Aktien hervor, "insbesondere für einen Sommer- beziehungsweise Ferienmonat", wie Werner schrieb./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
117,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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