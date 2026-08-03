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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 228,65 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

12:16 Uhr
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
137,05 EUR 0,45 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die negative Marktreaktion nach einem Bericht der "Financial Times" über Gespräche mit Brystol-Meyer-Squibb über eine Fusion. Er könne die Beweggründe für einen solchen Deal nachvollziehen und hält ihn für finanziell attraktiv. Zugleich adressierte er aber auch die Sorgen vor einer strategischen Verwässerung./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
137,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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