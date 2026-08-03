AstraZeneca Aktie
Marktkap. 228,65 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die negative Marktreaktion nach einem Bericht der "Financial Times" über Gespräche mit Brystol-Meyer-Squibb über eine Fusion. Er könne die Beweggründe für einen solchen Deal nachvollziehen und hält ihn für finanziell attraktiv. Zugleich adressierte er aber auch die Sorgen vor einer strategischen Verwässerung./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
137,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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