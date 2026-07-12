Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

12:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die heftige Kursreaktion auf den Misserfolg des Herzmedikaments Wainua in der Kardiomyopathie-Studie sei etwa doppelt so stark ausgefallen wie aufgrund der Daten zu erwarten gewesen wäre, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Aussichten für die kommenden Monate seien nach einer Neubewertung des Risikos recht unattraktiv./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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