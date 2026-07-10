Porsche vz. Aktie
Marktkap. 39,95 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Hohe Kosten für die Neuausrichtung des Sportwagenbauers dürften vollständig durch die Auflösung von Rückstellungen im Zuge von Einigungen mit Zulieferern ausgeglichen werden, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Daher rechnet er nicht mit neuen belastenden Sondereffekten./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,84 €
|Abst. Kursziel*:
0,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,16%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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