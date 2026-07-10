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Deutsche Bank AG

Porsche vz Buy

11:56 Uhr
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,07 EUR -0,15 EUR -0,33%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Hohe Kosten für die Neuausrichtung des Sportwagenbauers dürften vollständig durch die Auflösung von Rückstellungen im Zuge von Einigungen mit Zulieferern ausgeglichen werden, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Daher rechnet er nicht mit neuen belastenden Sondereffekten./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,84 €		 Abst. Kursziel*:
0,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,16%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

11:56 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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