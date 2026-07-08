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Sanofi Aktie

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Symbol SNYNF

UBS AG

Sanofi Neutral

13:21 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
76,85 EUR 0,43 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Pharmakonzern stehe Optimismus für das Mittel Dupixent Zurückhaltung für Beyfortus gegenüber, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er bemängelt bei Sanofi die strukturelle Schwäche einer mauen Produktpipeline./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
77,39 €		 Abst. Kursziel*:
13,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,51%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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