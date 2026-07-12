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ISIN GB0009895292

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Symbol AZN

UBS AG

AstraZeneca Buy

12:21 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz sowie für das bereinigte Betriebsergebnis und den bereinigten Gewinn je Aktie liege er leicht unter den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Nach der enttäuschenden Studie zum Hoffnungsträger Wainua rechnet der Experte nun mit Fragen der Anleger hinsichtlich der Erreichbarkeit des vom Management angestrebten Umsatzziels./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
149,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:21 AstraZeneca Buy UBS AG
12:21 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08:21 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
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