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ING Group Aktie

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Symbol INGVF

UBS AG

ING Group Buy

13:01 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
28,52 EUR 0,16 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 29,50 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom rechnet mit einer zweistelligen Gewinnsteigerung, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen Ende Juli schrieb. Er sieht starke Zinseinkünfte und Gebühreneinnahmen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,43 €		 Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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