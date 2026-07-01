ING Group Aktie
Marktkap. 81,74 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 29,50 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom rechnet mit einer zweistelligen Gewinnsteigerung, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen Ende Juli schrieb. Er sieht starke Zinseinkünfte und Gebühreneinnahmen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,43 €
|Abst. Kursziel*:
10,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name:
Johan Ekblom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
|09.07.26
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|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:01
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
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|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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|RBC Capital Markets
|23.03.26
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