Stellantis Aktie
Marktkap. 13,98 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen von 7 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer dürfte angesichts von Absatzwachstum und Kostensenkungen, trotz eines ungünstigeren Produktmixes sowie Preisdrucks in Europa, Ergebnisse im Rahmen der Konzernziele erreicht haben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zugleich sieht Laskawi aber auch Risiken durch den Abbau von Lagerbeständen in der zweiten Jahreshälfte./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Hold
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,88 €
|Abst. Kursziel*:
12,65%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|11:36
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|11:36
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|11:36
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets