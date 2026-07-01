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Symbol STLA

Deutsche Bank AG

Stellantis Hold

11:36 Uhr
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen von 7 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer dürfte angesichts von Absatzwachstum und Kostensenkungen, trotz eines ungünstigeren Produktmixes sowie Preisdrucks in Europa, Ergebnisse im Rahmen der Konzernziele erreicht haben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zugleich sieht Laskawi aber auch Risiken durch den Abbau von Lagerbeständen in der zweiten Jahreshälfte./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Hold

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,88 €		 Abst. Kursziel*:
12,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

11:36 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
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