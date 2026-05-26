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WKN A2QL01

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ISIN NL00150001Q9

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Symbol STLA

UBS AG

Stellantis Buy

08:06 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,93 EUR 0,19 EUR 2,88%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Autokonzerns vom Kapitalmarkttag seien noch nicht einmal im Entferntesten eingepreist, schrieb Patrick Hummel am Dienstagnachmittag. Die meisten Anleger, mit denen er seither gesprochen habe, agierten nach dem Motto "Wir glauben nur, was wir sehen". Das größte Risiko der Ziele bis 2028 sei, dass sie vom Rückgewinn von Marktanteilen in den USA abhingen, ohne dabei die Preise zu untergraben./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,77 €		 Abst. Kursziel*:
40,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,09%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:06 Stellantis Buy UBS AG
26.05.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
22.05.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
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