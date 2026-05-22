Richemont Aktie
Marktkap. 100,42 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 1,66%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 195 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Umsatzerwartungen im Geschäftsjahr 2026 übertroffen, aber mit der Marge leicht enttäuscht, schrieb Viktoria Petrova am Dienstag in ihrem Resümee. Insgesamt stuft sie die Bilanz angesichts des Wachstums aber als stark ein. Das operative Ergebnis sei vor Sonderbelastungen ebenfalls solide gewesen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
155,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
25,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
157,35 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
23,93%
|
Analyst Name:
Viktoria Petrova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
181,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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