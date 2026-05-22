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Marktkap. 128,71 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
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WKN A0M46B

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ISIN ES0144580Y14

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Symbol IBDSF

Barclays Capital

Iberdrola SA Overweight

09:26 Uhr
Iberdrola SA Overweight
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
20,07 EUR 0,36 EUR 1,83%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 22,60 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Dominic Nash sieht bei den Spaniern eine Investmentchance, die es innerhalb einer Generation wohl nur einmal gebe, wie er am Montag schrieb. Iberdrola sei als Versorger ein "Gold-Standard". Das Gewinnwachstum dürfte mit annähernd 11 Prozent bis 2030 überdurchschnittlich ausfallen und damit sowohl die Konzernziele als auch die Markterwartungen toppen. Zudem könne Iberdrola im "Superzyklus" dank Energiewende, KI-Strombedarf und Versorgungssicherheit die Konkurrenz bei der Gesamtrendite inklusive Ausschüttungen weiter abhängen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 01:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
22,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,03 €		 Abst. Kursziel*:
12,83%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
20,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

09:26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
21.05.26 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Iberdrola SA Verkaufen DZ BANK
05.05.26 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
29.04.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
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