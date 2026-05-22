Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 128,71 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 22,60 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Dominic Nash sieht bei den Spaniern eine Investmentchance, die es innerhalb einer Generation wohl nur einmal gebe, wie er am Montag schrieb. Iberdrola sei als Versorger ein "Gold-Standard". Das Gewinnwachstum dürfte mit annähernd 11 Prozent bis 2030 überdurchschnittlich ausfallen und damit sowohl die Konzernziele als auch die Markterwartungen toppen. Zudem könne Iberdrola im "Superzyklus" dank Energiewende, KI-Strombedarf und Versorgungssicherheit die Konkurrenz bei der Gesamtrendite inklusive Ausschüttungen weiter abhängen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 01:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
22,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,03 €
|Abst. Kursziel*:
12,83%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
20,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
|
Analyst Name:
Dominic Nash
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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