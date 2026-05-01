DAX 24.392 +1,7%ESt50 5.866 +1,8%MSCI World 4.677 +0,7%Top 10 Crypto 10,40 +3,9%Nas 25.314 +1,0%Bitcoin 69.632 +2,0%Euro 1,1709 +0,2%Öl 110,5 -3,1%Gold 4.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester in den Feierabend -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Ausblick: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor
DHL-Aktie im Fokus: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab DHL-Aktie im Fokus: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
19,71 EUR +0,28 EUR +1,41 %
STU
19,70 EUR +0,16 EUR +0,82 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 131,17 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

RBC Capital Markets

Iberdrola SA Sector Perform

14:21 Uhr
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
19,71 EUR 0,28 EUR 1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Fernando Garcia äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den regulatorischen Risiken südeuropäischer Versorger. In Italien sei das Risiko staatlicher Interventionen für Enel besonders ausgeprägt. Spanien werde derweil anfälliger dafür, dass sich der Iran-Krieg ausweitet. Iberdrola rechnet er aber weiterhin die positive Gewinndynamik zu Gute. Für die Spanier liege er mit seinen Gewinnschätzungen je Aktie bis 2028 drei Prozent über dem Konsens./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
19,50 €		 Abst. Kursziel*:
2,59%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
19,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,47%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

14:21 Iberdrola SA Verkaufen DZ BANK
14:21 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
29.04.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Iberdrola SA Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Iberdrola SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net Iberdrola SA-Aktie: Was Analysten von Iberdrola SA erwarten
dpa-afx Iberdrola profitiert von Netzgeschäft - Prognose erhöht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones Iberdrola-Aktie in Grün: Versorger baut Anteil an Neoenergia auf 98 Prozent aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren eingefahren
reNEWS Iberdrola lifts profit on network growth
reNEWS Iberdrola reaches 400MW capacity in Italy
reNEWS Iberdrola stake in Brazil's Neoenergia climbs to 98%
reNEWS Iberdrola, Gestamp sign 10-year PPA
reNEWS Iberdrola launches Neoenergia takeover
reNEWS Iberdrola completes 242MW Ararat buy
reNEWS bp and Iberdrola near completion of hydrogen plant
reNEWS Iberdrola places €600m green hybrid bond
RSS Feed
Iberdrola SA zu myNews hinzufügen