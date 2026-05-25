Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 13,78 Mrd. EURKGV 15,60 Div. Rendite 2,85%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Christophe Cherblanc adressierte in einer am Montag vorliegenden Studie Befürchtungen der Anleger rund um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Geschäftsmodell des niederländischen Informationsdienstleisters. Um beurteilen zu können, ob und wann es zu erheblichen Umbrüchen in der Branche kommt, werde eine bessere Einschätzung der effektiven Gesamtkosten von KI ein entscheidender Faktor sein. Angesichts der jeweiligen Zielmärkte dürfte sich diesbezüglich die Klarheit bei dem Wettbewerber Relx schneller einstellen als bei Wolters Kluwer./la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 05:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
64,36 €
|Abst. Kursziel*:
58,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
63,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,67%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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