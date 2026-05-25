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Marktkap. 13,78 Mrd. EUR

KGV 15,60 Div. Rendite 2,85%
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WKN A0J2R1

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Symbol WOLTF

Bernstein Research

Wolters Kluwer Outperform

16:01 Uhr
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
63,88 EUR 2,82 EUR 4,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Christophe Cherblanc adressierte in einer am Montag vorliegenden Studie Befürchtungen der Anleger rund um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Geschäftsmodell des niederländischen Informationsdienstleisters. Um beurteilen zu können, ob und wann es zu erheblichen Umbrüchen in der Branche kommt, werde eine bessere Einschätzung der effektiven Gesamtkosten von KI ein entscheidender Faktor sein. Angesichts der jeweiligen Zielmärkte dürfte sich diesbezüglich die Klarheit bei dem Wettbewerber Relx schneller einstellen als bei Wolters Kluwer./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 05:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
64,36 €		 Abst. Kursziel*:
58,48%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
63,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,67%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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