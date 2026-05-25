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Symbol WOLTF

Bernstein Research

Wolters Kluwer Outperform

19:16 Uhr
Wolters Kluwer Outperform
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Wolters Kluwer N.V.
61,54 EUR 0,68 EUR 1,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 100 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wolters Kluwer sieht er weiterhin im Mittelpunkt der Debatte, für die er einen Rahmen bis 2029 aufstellte. Der aktuelle Kurs gehe aber davon aus, dass 90 Prozent der Geschäfte bedroht seien. Den Chancen einer Integration von KI-Funktionalitäten werde dabei kaum Gewicht gegeben./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
61,08 €		 Abst. Kursziel*:
66,99%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
61,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,75%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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