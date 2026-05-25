Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 13,95 Mrd. EURKGV 15,60 Div. Rendite 2,85%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 100 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wolters Kluwer sieht er weiterhin im Mittelpunkt der Debatte, für die er einen Rahmen bis 2029 aufstellte. Der aktuelle Kurs gehe aber davon aus, dass 90 Prozent der Geschäfte bedroht seien. Den Chancen einer Integration von KI-Funktionalitäten werde dabei kaum Gewicht gegeben./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
61,08 €
|Abst. Kursziel*:
66,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
61,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,75%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|19:16
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|19:16
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|19:16
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|28.07.11
|Wolters Kluwer sell
|Citigroup Corp.
|12.05.05
|Wolters Kluwer Underweight
|JP Morgan
|10.05.05
|Wolters Kluwer Underperform
|Goldman Sachs
|04.03.05
|Wolters Kluwer Underperform
|Goldman Sachs
|24.01.05
|Wolters Kluwer Underweight
|JP Morgan
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.