DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8485 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
RBC Capital Markets verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse RBC Capital Markets verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wolters Kluwer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
63,56 EUR -0,74 EUR -1,15 %
STU
58,13 CHF +1,76 CHF +3,12 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,05 Mrd. EUR

KGV 15,60
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0J2R1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000395903

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WOLTF

Bernstein Research

Wolters Kluwer Outperform

08:16 Uhr
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
63,56 EUR -0,74 EUR -1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 140 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sorgen im Zusammenhang mit Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz hätten dem Aktienkurs des Informationsdienstleisters schwer zugesetzt, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwochabend. Das neue Preisniveau der Aktien biete nun aber eine ansprechende Relation von Chancen und Risiken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
64,26 €		 Abst. Kursziel*:
55,62%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
63,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,33%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

12:46 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
10:51 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08:16 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
25.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
24.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

dpa-afx Starke Zahlen Wolters Kluwer-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn profitieren von KI-Lösungen Wolters Kluwer-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn profitieren von KI-Lösungen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Neue Konkurrenz: Aktien von RELX und Wolters Kluwer schwer belastet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx Citigroup-Studie treibt an: Aktien von Wolters Kluwer und Pearson legen zu
Zacks All You Need to Know About Wolters Kluwer (WTKWY) Rating Upgrade to Buy
Zacks Bears are Losing Control Over Wolters Kluwer (WTKWY), Here's Why It's a 'Buy' Now
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details June 5 – June 11, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer completes acquisition of Brightflag
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 29 – June 4, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer acquires online healthcare courseware provider IntelliLearn
Zacks Wolters Kluwer (WTKWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
GlobeNewswire Wolters Kluwer appoints Greg Samios as CEO of Health division
RSS Feed
Wolters Kluwer N.V. zu myNews hinzufügen