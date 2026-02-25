Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 14,05 Mrd. EURKGV 15,60
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 140 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sorgen im Zusammenhang mit Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz hätten dem Aktienkurs des Informationsdienstleisters schwer zugesetzt, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwochabend. Das neue Preisniveau der Aktien biete nun aber eine ansprechende Relation von Chancen und Risiken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
64,26 €
|Abst. Kursziel*:
55,62%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
63,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,33%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|12:46
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|28.07.11
|Wolters Kluwer sell
|Citigroup Corp.
|12.05.05
|Wolters Kluwer Underweight
|JP Morgan
|10.05.05
|Wolters Kluwer Underperform
|Goldman Sachs
|04.03.05
|Wolters Kluwer Underperform
|Goldman Sachs
|24.01.05
|Wolters Kluwer Underweight
|JP Morgan
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG