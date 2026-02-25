DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8455 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
RBC Capital Markets verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Santander Aktie

Santander Aktien-Sparplan
11,12 EUR -0,05 EUR -0,41 %
STU
9,69 GBP +0,05 GBP +0,54 %
LSE
Marktkap. 156,31 Mrd. EUR

KGV 11,07
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Deutsche Bank AG

Santander Buy

12:06 Uhr
Santander Buy
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
11,12 EUR -0,05 EUR -0,41%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Investorentag der Spanier./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,06 €		 Abst. Kursziel*:
4,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,44%
Analyst Name:
Alfredo Alonso 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

12:06 Santander Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
25.02.26 Santander Overweight Barclays Capital
25.02.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
23.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

dpa-afx Investorentag Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an
dpa-afx WDH 2/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
dpa-afx WDH/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
dpa-afx Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt deutlich zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Santander stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Business Times Societe Generale expands Japan credit business with Santander, UBS hires
Benzinga P/E Ratio Insights for Banco Santander
Zacks Banco Santander-Brazil (BSBR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Financial Times How Santander took a $12bn gamble on cracking the US
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander: Q4 Earnings Insights
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
