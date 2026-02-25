Santander Aktie
Marktkap. 156,31 Mrd. EURKGV 11,07
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Investorentag der Spanier./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,06 €
|Abst. Kursziel*:
4,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,44%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
