Santander Aktie
Marktkap. 162,67 Mrd. EURKGV 11,07
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Santander von 10 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler sieht die überraschende Übernahme von Webster neutral, wie er am Donnerstag schrieb. Die Quartalszahlen der Spanier seien stark gewesen. Der Experte hält die Aktien aber für fair bewertet./rob/ag/bek
Zusammenfassung: Santander Halten
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
10,62 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
10,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
