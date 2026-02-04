DZ BANK

Santander Halten

13:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Santander von 10 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler sieht die überraschende Übernahme von Webster neutral, wie er am Donnerstag schrieb. Die Quartalszahlen der Spanier seien stark gewesen. Der Experte hält die Aktien aber für fair bewertet./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com