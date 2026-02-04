DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
Rheinmetall Aktie

1.561,50 EUR -115,00 EUR -6,86 %
STU
Marktkap. 80,77 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Rheinmetall AG
1.561,50 EUR -115,00 EUR -6,86%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand dürfte 2026 das schnellste Wachstumstempo der Branche zeigen, schrieb Afonso Osorio am Mittwochabend nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Zudem erreichten sie wohl die höchste Profitabilität. Die Aktien würden allerdings immer noch unter Branchenschnitt bewertet./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.175,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.559,00 €		 Abst. Kursziel*:
39,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.561,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,29%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.126,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

