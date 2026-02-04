DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Marktkap. 90,6 Mrd. EUR

KGV 12,93
Deutsche Bank AG

GSK Hold

11:41 Uhr
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1675 Pence auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse der Briten im viertel Quartal seien durchwachsen gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,75 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,11 £		 Abst. Kursziel*:
-20,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,76 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,02%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

13:11 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:41 GSK Hold Deutsche Bank AG
04.02.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

