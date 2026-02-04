DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Novo Nordisk Aktie

37,53 EUR -2,69 EUR -6,68 %
STU
37,23 EUR -3,27 EUR -8,06 %
GVIE
Marktkap. 218,87 Mrd. EUR

KGV 14,10
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

11:36 Uhr
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Dänen seien noch nicht aus dem Gröbsten heraus, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht über das vierte Quartal./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
475,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
397,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:36 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
08:21 Novo Nordisk Neutral UBS AG
04.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Wettbewerbsdruck Novo Nordisk-Aktie -6%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck Novo Nordisk-Aktie -6%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck
finanzen.net Novo Nordisk präsentierte Quartalsergebnisse
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
TraderFox Novo Nordisk: Aktie bricht nach Prognose-Senkung um 17 % ein – „Most Favored Nation“-Regel belastet Ausblick für 2026!
wikifolio Make Europe Great Again - 11 MEGA-Picks für dein Depot
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor Bilanz im Plus: Rally oder Rückschlag voraus? UBS bestätigt Rating
Financial Times Novo Nordisk rival Hims & Hers launches cheaper weight-loss pill
MotleyFool Can Pfizer Crash the Lilly and Novo Nordisk Weight-Loss Party?
MotleyFool Novo Nordisk Plunges After Releasing a Brutal Forecast. Should You Dump the Stock?
Benzinga In Weight Loss Drug Battle For 2026, Eli Lilly Pulls Ahead Of Novo Nordisk
Financial Times Novo Nordisk is the biggest loser in the weight-loss duopoly
Zacks Healthcare ETFs to Watch as Novo Nordisk Tumbles on Poor Sales Outlook
New York Times Novo Nordisk Warns of First Sales Drop Since Start of Ozempic
Benzinga Ozempic Maker Novo Nordisk Flags Declining Sales In 2026
